Shumpert spent time with the Nets last season, making an impact on the defensive end of the floor, and is now returning to Brooklyn, sources said. The Nets needed to sign a player today to reach 14 roster spots. https://t.co/B2gq8NX2vt — Shams Charania (@ShamsCharania) January 30, 2021

這下子籃網三巨頭可望獲得更多的支援了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞31日爆料，為了讓球隊名單達到14人，籃網宣布將跟自由球員尚波特簽約，畢竟他跟厄文、「大鬍子」哈登兩人都當過隊友，相信合作起來應無問題。

2011年選秀第17順位被尼克選上的尚波特，是當年林書豪掀起「林來瘋」傳奇的尼克隊友之一，隨後待過騎士、國王、火箭、籃網等隊，除了2016年曾跟「小皇帝」詹姆斯攜手幫助騎士摘冠，上季短暫替籃網打過13場，表現並不理想。

現年30歲的尚波特，上季效力籃網平均每場只拿4.2分、2.6籃板，投籃命中率低到3成28，三分命中率僅2成42，這也是造成他在本季開打至今，始終乏人問津的主因之一，如今籃網選擇大膽把他簽下，無非看在他的經驗與防守罷了。

畢竟隨著哈登跳槽籃網，籃網的進攻火力幾乎都集中在哈登、厄文與杜蘭特3人身上，根本無需尚波特帶來太多火力，前提是他跟厄文、哈登等人都當過隊友，相信可以更快融入籃網隊形，接下來就看他能在籃網待上多少時間不被釋出了。

(中時 )