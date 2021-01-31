這下子籃網三巨頭可望獲得更多的支援了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞31日爆料，為了讓球隊名單達到14人，籃網宣布將跟自由球員尚波特簽約，畢竟他跟厄文、「大鬍子」哈登兩人都當過隊友，相信合作起來應無問題。
2011年選秀第17順位被尼克選上的尚波特，是當年林書豪掀起「林來瘋」傳奇的尼克隊友之一，隨後待過騎士、國王、火箭、籃網等隊，除了2016年曾跟「小皇帝」詹姆斯攜手幫助騎士摘冠，上季短暫替籃網打過13場，表現並不理想。
現年30歲的尚波特，上季效力籃網平均每場只拿4.2分、2.6籃板，投籃命中率低到3成28，三分命中率僅2成42，這也是造成他在本季開打至今，始終乏人問津的主因之一，如今籃網選擇大膽把他簽下，無非看在他的經驗與防守罷了。
畢竟隨著哈登跳槽籃網，籃網的進攻火力幾乎都集中在哈登、厄文與杜蘭特3人身上，根本無需尚波特帶來太多火力，前提是他跟厄文、哈登等人都當過隊友，相信可以更快融入籃網隊形，接下來就看他能在籃網待上多少時間不被釋出了。
(中時 )
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