25歲香港女星謝芷蕙（Cammi）早年曾和陳冠希傳緋聞，但她後來稱沒跟對方發生關係，近年來她容貌身材都不斷升級，小臉大眼挺鼻加上一雙長腿，有如漫畫中的美少女。然今(31日)港媒卻爆出一名台灣男子S先生自曝曾和謝芷蕙交往，控女方欠下80萬港幣，約台幣288萬未還，S男還強調：「去整容的錢都我給她的」。

謝芷蕙10年前因和陳冠希熱吻照流出轟動一時，男方後來認了兩人交往半年，隔年網傳兩人已經發生關係，謝芷蕙則否認，澄清：「不要亂寫，我壓力很大！」更放話願意「驗明正身」。後來兩人分手，謝芷蕙又傳出和大陸富二代Jayden交往，後來還得到男友資助開設服飾店，一度傳出好事近，但不了了之。

S先生曝光和謝芷蕙親密照。（圖／取自《on.cc東網》）

據《東網》報導，一名台灣男子S先生最近爆料曾和謝芷蕙從2019年2月開始交往，控訴：「（同年）3月我花了50多萬幫她在五星級酒店慶生，她還說自己是單身，之後去整容、隆乳的錢都是我給她的」，因謝芷蕙行為太過分，S先生才站出，希望不要再有其他男人受騙。

謝芷蕙身材火辣。（圖／翻攝自cbbheree IG）

S先生更分享謝芷蕙的幾張私密照片與影片作證，內容有謝芷蕙被S先生狂罵「裝單身」，而她畏縮在牆角的樣子，另一張則是她在韓國離開整形醫院後拍的，S先生說兩人交往期間，謝芷蕙依舊跟其他男生互動熱烈，令他忍無可忍，求證謝芷蕙，她則說S先生只是瘋狂追求者，「有次還當眾淋尿在我朋友身上，朋友有報警」，因得不到謝芷蕙才亂抹黑爆料，謝芷蕙強調：「我會去備案，保留法律追訴權」，而S先生聽到謝芷蕙回應後，加碼供出謝芷蕙睡著的床照，證明兩人曾是男女朋友，謝芷蕙又回：「我完全沒印象有拍這些照片，他擺明是別有目的」。

(中時新聞網)