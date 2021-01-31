【愛傳媒陳玲玲專欄】韓劇就是有著一種獨特的魔力。除了顏值爆表的演員，夢幻般的戀愛場景，還有三不五時突然出現的誘人韓式美食！

在很多韓劇裡，美食都是必不可少的一個亮點。

《來自星星的你》捧紅了啤酒炸雞，記得韓國明星全智賢在劇裡說下雪的時候一定要吃啤酒炸雞。在《太陽的後裔》中，石鍋拌飯讓人印象深刻。

《我叫金三順》裡的亨利就被熙珍拉去吃生魷魚，亨利明顯被嚇呆了！活的魷魚因為吃進嘴裡，魷魚還會動，而且會吸住你的舌頭，很奇妙的體驗！（去韓國旅行，我死也不敢吃的食物！）

《愛的迫降》是讓優雅的孫藝真吃得不顧形象的「BBQ炸雞」。

台灣的韓國美食有傳統韓食像GG吉季、韓國烤肉像「新麻蒲海鷗」、「八色烤肉」，特色韓食像「甘釜京」，選擇非常多，各有特色！

「GG吉季」香菇豆腐鍋太鮮美，天冷了，到韓國媽媽開的韓國小店吃碗熱呼呼香菇豆腐鍋，暖心又暖味！

韓風家常菜GG吉季，樸實菜色保持道地風味，所有醬料都從韓國進口，像是辣椒醬、味噌類，都是加米磨過、醃漬熬好後，至少要陳年1年半以上。但韓國辣椒粉會先去籽再曬乾，色澤比較紅，有香氣，吃來不會辣舌。

香菇豆腐鍋湯頭看起來紅通通，香而不辣舌，蛤蜊的鮮味很濃郁，而豆腐滑嫩可口。

香菇豆腐鍋是以大骨湯為湯底，放入香菇、蛤蜊、蔥、蛋、豆腐等，調味粉則混合辣椒粉、胡椒粉、蒜頭等8種調味料，味道豐富，真的非常非常好吃！看似簡單卻非常不簡單！

看起來黑漆漆的炸醬飯，炸醬雖然加了小肉丁，把大量洋蔥煮出甜味，再加入韓國炸醬拌炒。

炸醬多了洋蔥的甜度，吃來鹹香帶甘，搭麵配飯皆可，並附上只煎一面的太陽蛋，拌勻後品嘗，滑潤蛋汁與甜香開胃的炸醬，都讓米飯吃來更可口！

部隊鍋以辣椒粉、辣椒醬和泡菜為底，還加了西式火腿、早餐肉，很有飽足感。

海鮮煎餅，酥脆爽口，麵糊不厚，僅薄薄地裹附在蔬菜外表，以半煎半炸的方式烹調，口感外酥內多汁，充滿海鮮鮮味，可沾點鹹香的醬汁品嘗更涮嘴。

喜歡它的小菜，喜歡它的家常味，彷佛到了韓國媽媽家吃飯的親切感！

「三元花園韓式餐廳」，傳統加味牛小排超美味，韓國人開的韓國餐館，道地！

八種韓式小菜還能免費續，像是海帶芽、生章魚、辣蘿蔔、韓式泡菜，提供多到韓國正統的小菜，每一樣食材都是原汁原味從韓國進口！

傳統加味牛小排太好吃了，牛排片好後正反面還一刀刀切出斜紋，然後使用南韓進口水梨打成汁再加上其他佐料製成醬汁來醃製，總共需要花費三天時間，超費工的呀！整個嫩到不行！

馬鈴薯排骨鍋，湯頭濃郁、排骨軟嫩，添加韓國特製胡椒粉和辣椒粉，不愧是韓國國民美食！

「朝鮮味韓國料理」，多到桌面塞不下的小菜，主打50種小菜吃到飽，拌高麗菜、青木瓜、粉粿、糖地瓜、毛豆、花生、豆芽、透明粉絲、豬血糕、泡菜選擇很多！

牛肉辣湯飯辣味十足，銅盤烤肉豬肉本身醃得很香，帶有蒜味！很實惠的！

「韓江烤肉」，韓江烤肉開店多年，主打韓式烤肉吃到飽，牛肉、豬肉、雞肉等各式肉品隨你夾，銅盤烤肉吃到飽來說，肉品種類選擇多，新鮮度也不錯，價格划算。

牛肉、牛五花、羊肉，每一樣肉類都先經過醃漬，肉質軟嫩，烤起來香軟好吃。還有整櫃的蔬菜、配料，可以放進鍋中一起拌炒！CP值高的老店！

「新麻蒲海鷗」是韓國最大的連鎖烤肉品牌，在全世界有超過500家分店，店內招牌就是「海鷗肉」（就是肝連肉啦），他們家的辣醬、味噌醬、醬油等調味料都是從韓國空運來台，口味道地！

除了海鷗肉（肝連）外，新麻蒲海鷗台灣還有特別的泡菜煎蛋、醬燒豬排，以及玄彬在秘密花園吃的烤豬皮！

除了美味的烤五花肉之外，道地的馬鈴薯排骨湯跟在韓國吃到的很相似，湯頭香辣迷人，豬肉軟嫩入味！韓劇裡常見的燒啤，這裡都有！

「八色烤肉」八種烤肉厲害，2015年時八色烤肉也正式的進駐台灣，一種豬肉八種享受，來自韓國正宗的八色烤肉，一大片木板上方放著八種口味的五花肉，壯觀的模樣與之前在首爾吃到的完全相同，五花肉的口味分別有人蔘、紅酒、松葉、大蒜、咖哩、花草、大醬、辣椒醬八種醬料醃漬入味。

第一輪服務人員會先幫忙燒烤，順便教導顧客如何操作，口味順序建議從清爽的人蔘循序漸進至濃郁的辣椒醬！

「OMAYA春川炒雞」起司有特色，OMAYA春川炒雞招牌的春川炒雞排鍋，內圈可以自己選擇配料，想吃雞肉、牛肉或魷魚都可以自行選擇，外圈則是超濃郁的起司，把炒好的配料裹上滿滿濃郁起司，還能拉出長長的起司絲，起司控很難抵擋！

「娘子韓食」馬鈴薯排骨湯有特色，餐廳主打韓國烤肉、韓式料理、韓式鍋物，韓國烤肉，開胃韓式料理，熱騰騰的韓風鍋物，這裡都吃得到！有專業親切的服務生幫忙從頭烤到尾！

正宗首爾馬鈴薯排骨湯很有特色，他們家帶點厚度的招牌橫膈膜吃起來愈嚼愈香，還有招待當月壽星的「燒肉蛋糕」！很令人驚艷！

「楓樹韓國烤肉」專人桌邊服務，來自首爾的烤肉品牌，號稱被CNN譽為「世界上最好吃的韓國烤肉」，時尚裝潢，招牌的燒酒瓶牆也是這裡的一大特色，餐點部分從小菜到肉品還有煎餅與湯料理，都是相當有水準！

大片完整的泡菜，爽脆夠味配著肉吃超過癮！石鍋烘蛋值得一試，牛小排，脂肪的比例相當均勻又豐富，而肋眼的柔嫩與肉汁鮮甜是不在話下，CAB安格斯無骨牛小排是必點菜色！這裡肉質優良，屬較高價位！

「Meat Love」為傳統的炭火燒肉，使用傳統的橡木炭火燒肉，小菜都很有特色且美味，可以免費無限加點！

餐具是使用新羅時期王室御用的黃銅餐具，全店堅持使用高品質冷藏肉，因此肉質鮮甜，還有完美的桌邊服務！

韓式炸雞，都是現點現炸，炸過後再裏上原汁原味的韓式醬汁，甜甜辣辣皮脆肉鮮非常道地，在Meat love可以享受多樣化又高規格的道地韓食料理。

「新村站著吃烤肉」站著吃，首爾本店開業60年來只賣橫膈膜（海鷗肉或是牛肝連），一隻牛只有一條，相對珍貴。台灣店內的經典肉品「橫隔膜」正是韓國本店60年來使用的部位！

經過獨家醬汁醃製，吃起來軟嫩又充滿嚼勁，香氣豐富且多元。帶骨骨邊有一小塊帶筋牛小排，烤完後更是香氣十足，搭配醬汁吃下去彷彿回到在首爾吃的美味回憶！

還有牛排皇后和伊比利豬，是原汁原味的鐵桶烤肉！最大賣點與特色即是「站著吃」，圍著鐵桶吃烤肉，搭配沁涼啤酒超級過癮，服務人員還幫忙烤和剪，更可以讓一群好友拉近距離！

「甘釜京」五層海鮮塔+燒肉套餐澎湃，同時結合了韓式烤肉、日式燒肉以及韓式料理，維持炭火燒肉，所以烤出來的肉就會多了股迷人的炭香味。集合烤肉鍋物、海鮮、創意調酒，菜色組合很特別！

五層海鮮塔、燒肉抓餅、煙燻玫瑰松阪豬、韓式帶骨香腸等創意料理及芥末生蠔很有特色！

「JBSD涓豆腐」嫩豆腐煲鮮美，為韓國第一大連鎖嫩豆腐煲專門店，主力菜色為嫩豆腐煲套餐，湯頭相當鮮美有勁，重點的泡菜又有醃製入味，角閃石打造的石釜所煮的飯，一鍋一鍋分別煮，烹煮出一般電鍋無法煮出香甜Q彈的米飯口感。附餐點心是柚香黑糖豆花和麥茶！

除了主餐的部分有各種韓式風味的豆腐煲搭配韓式石鍋飯還有人蔘砂鍋雞、辣炒中卷、豬肋排、炸牡蠣辣炒年糕、春川辣炒雞以及小孩最愛的韓式小漢堡等！

韓國美食、韓式餐廳進軍台灣的速度也越來越快！疫情去不了韓國，來韓國店聽韓國師傅講韓國話夾著韓國音樂，享受韓劇裡的正宗韓國美食加韓國啤酒，秒飛韓國過過癮，也不錯！

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