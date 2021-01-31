【愛傳媒LinBay 好油專欄】1月29日有一則新聞，陳吉仲主動在某網路群組加強宣導，稱「台灣一年需要豬肉99萬噸，台灣本土豬供應90萬噸，佔90%，而港澳充其量加起來不到4000噸，佔台灣豬肉不到千分之五。」陳也強調，「現在台灣豬肉口蹄疫拔針可以出口，菲律賓、日本市場都遠大過港澳。」

農委會將近一個月前才有新聞怎麼講豬肉漲價，結果說出口6噸生鮮豬肉到澳門會對台灣豬價有影響，現在就變成港澳充其量不到4000公噸，未來菲律賓日本都可以大過港澳。

只出口6噸豬肉當然對本土市場甚至是價格影響很小，但如果是4000噸，怎麼會沒有影響呢？

根據農委會自己的資料，去年港澳也出口了3648類的豬肉相關產品，主委看好的日本加上菲律賓一共291噸，究竟主委是有甚麼樣的市場分析跟評估，認為可以這麼樂觀呢？

萬一在中國不理性的瞎搞下，我們也可以讓日本菲律賓變成一個替大甚至更大的市場呢？

去年開放芭樂輸美的時候，農委會不是也講未來預期芭樂輸美的市場跟加拿大一樣大嗎？

我們來看看農委會自己的數量，結果芭樂去美國的數量連加拿大的零頭都看不到，竟然還比中國少，這怎麼跟農委會的評估不一樣？

就算再多幾年也一樣，我非常清楚芭樂輸美國的市場是不可能跟加拿大比，但官方為了愚民連這種鬼話都講得出來，而現在這種鬼話又再上演一次，既然未來日本、菲律賓會超越港澳，那麼利基到底在哪裡？是什麼讓陳主委可以說出這種話呢？

台灣口蹄疫的確拔針了，但台灣的生鮮豬肉產品還是不能去其他國家，因為我們是典型豬瘟的疫區，也一樣只能去疫區，在這個限制下，台灣生鮮豬肉的外銷市場有擴大多少呢？

不過陳主委在群組裡面這些話也說明他的態度，失去港澳無所謂，我們還有日本、菲律賓等著我們。

這也難怪他用這樣的方式處理，反正受害的頂多是相關業者。

作者為知名評論人

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(中時新聞網)