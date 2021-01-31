【愛傳媒黃珊珊專欄】部立桃園醫院的院內感染好像比較緩解了，到過年前如果沒有社區感染，至少就可以比較放心一點了！

一直都覺得天佑台灣，從公主號、敦睦艦隊、醫院院內感染，我們都平安度過，這一波疫情，只要大家提高警覺，把自己保護好，我相信一定也可以度過！

我們雖然停止花季的群聚活動，但不可能限制市民去山上賞花，因為市民還是有必要出門走走曬曬太陽，市民盡量正常生活，但政府可以隨機應變，這就是「新常態」！

天氣忽冷忽熱，就像現在全世界的防疫作為與政治口水一樣變來變去，防疫畢竟要尊重專業，柯文哲市長也會在台北市的防疫會議中詢問專家意見，才會做出最後決定，我在這一年中參與了將近兩百次的防疫會議，從專業出發，心中放下政治考量，更沒想過譁眾取寵，才能做出正確的決定！

這一年對我來說，我學會了指揮調度一個龐大的組織，學會了協助各局處完成任務，知道如何訂出清楚目標讓同仁發揮所長，讓我更有自信的面對各種挑戰！

29日晚上到貓空跟山上的夥伴討論未來三貓計畫的定位與發展，台北有多元的文化特色與在地靈魂，由他們自己討論並提出計畫，才能賦予新的價值！

政府其實只要站在輔導協助的立場，因為我們不可能比他們更瞭解貓空，台北的貓空是很特別的所在，就像關渡平原一樣，我們希望這兩年可以找到清楚的定位，讓市民與國人耳目一新。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)