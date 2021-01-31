衛福部桃園醫院群聚感染持續擴大，已有19人確診，其中案907更是在確診當天深夜就過世。不斷關注疫苗採購案的國民黨前立委孫大千，今再批民進黨「腦袋有洞」，既不重視台灣人民的生命，也不尊重台灣人民的智商，在防疫關鍵時刻，居然只在意保住黃捷和更改國徽。

部桃醫院群聚感染事件延燒，居家隔離人數持續攀升，疫苗採購更是遙遙無期。孫大千今（31）日在臉書表示，在防疫成敗的關鍵時刻，民進黨腦袋中居然只在意保住黃捷和更改國徽，所謂的防疫優先、防疫第一，只是喊一下應景的嗎？台灣人民的生命在民進黨的眼中難道真的這麼不值錢嗎？

孫大千指出，由於民進黨沒有辦法參與中華民國的上半場，既沒有貢獻度，也沒有存在感，就要想盡各種辦法扭曲中華民國的歷史，抹去中華民國的過去，只是為了切斷中華民國和中國國民黨的關係，但就算把中華民國的國徽改成民進黨的黨徽，民進黨真的以為，台灣人民會愚蠢到去相信中華民國是民進黨創立的嗎？

國民黨前立委孫大千。（圖／摘自孫大千臉書）

對於民進黨立院黨團力挺時代力量提案，通過要求內政部限期思考更改國徽的必要性，昨日行政院祕書長李孟諺表示，國徽修改恐造成族群強烈爭議，讓意識形態有更嚴重的衝突，從實務可行性來看，確實需要審慎評估各方衝擊。

對此，前新北市長朱立倫怒嗆，綠營不要再演了，要搞台獨就明白講。國民黨立委蔣萬安則說，中華民國成立後使用國旗、國徽已經有110年了，這是歷史事實，且有很多更重要的議題需要政府關注，實在不應該吵這些議題。

前總統馬英九認為，修改國徽毫無意義，對國計民生也無幫助，真的不必浪費時間。國民黨主席江啟臣則呼籲蔡英文總統，應說明對於修改國徽的態度為何？是否下令民進黨團全數支持時力提案？

(中時新聞網)