【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】職業軍人退伍的蔡豐燦一向熱愛戶外運動，沒想到卻在八仙樂園的塵爆之中成為傷者之一，浴火重生康復後，更加熱愛生命，他曾積極捐髓，在2008年建立的資料庫，十三年後的2021年獲得成功配對，救了一名血友病患者的寶貴生命。

當年在塵爆之中，蔡豐燦的四肢特別是雙腿有大面積的嚴重燒燙傷，在歷經長達兩個多月的治療與植皮手術過程，「打針」對他曾是一大夢魘，浴火重生康復後，先前熱血捐出10cc血液建檔造血幹細胞資料庫的動作，如今成功配對到一位血友患者，順利捐髓讓對方得以重獲新生，他感到猶如上了一堂生命課程，珍貴珍惜又感動。

「當起火時，我想多數人都覺得是特效，視覺和身體感覺的時差在那時拉大了百萬倍」！八仙塵爆時穿著夾腳拖的豐燦，為了逃離火場忍著腳的傷痛往外走，邊走腳底已皮肉分離，慶幸同行的朋友找到了推車跟泳圈，把他運到接近外圍的廣場，心裡的恐懼加上身體巨大的疼痛，彷彿掉入人間煉獄痛苦不堪。

命，終於存活下來了，然而距離重生，卻有更漫長的路要走。蔡豐燦因為皮膚燒傷嚴重，打針成為一大難題，他表示，「一路下來靜脈注射針由鼠蹊部換到頸部，再不行就換到右手左手右手左手，打鼠蹊部還得剃毛，打抗生素打得瘋狂，還疑似靜脈炎，手腫了十來天。」或許是軍人鍛鍊出的強健體魄與堅定的意志力，一身滿滿正能量的他，挺過一次又一次的植皮等治療難關，以及努力復健的路程，終究讓他順利康復。

蔡豐燦在學生時期對於「捐髓救人，無損己身」很有感，於是便把骨髓建檔擺在待辦事項，但因為驗血建檔活動時間一直無法參加，所以一直擱置，直到畢業當完兵，於2008年主動搜尋慈濟舉辦的驗血活動前往參加建檔，十三年後的2021年初才接獲配對通知，當慈濟志工連繫上他時，蔡豐燦當下覺得非常驚喜，因為在這麼多的人口中，能夠被配對到是一件非常不容易的事情。

雖然明知家人會顧慮及擔心，蔡豐燦還是勇敢的告訴父母，並且與他們溝通，徵求父母親同意與支持；至於身邊的朋友們，有些支持，也有些朋友因為不了解而勸退。這段期間志工們用心陪伴與解說，希望能藉由這次蔡豐燦捐贈的例子，讓他身邊的朋友及同事們了解捐髓救人，無損己身。

蔡豐燦以「採集周邊血收集造血幹細胞」為捐贈方式，隨著體檢日期及捐贈日期的到來，他說自己沒有因為捐贈而特別改變什麼，明知道捐贈前需施打白血球生長激素，蔡豐燦沒有猶豫，不僅立刻同意還積極配合，當這次再度扎針時，蔡豐燦很清楚知道再次走進醫院不是為了自己，而是要救另一個人。

雖然被火紋身，手腳都留下緊繃暗黑的傷疤，但是蔡豐燦用陽光正向的態度，走出傷痛煉獄般的生命幽谷。曾經腳下的每一步都是如此艱難，現在的他「塵盡光生」，腳踏實地的走向康復之路，不錯過任何一個可以助人的機會，用自己得來不易的健康拯救別人的性命，給自己也給別人一個重啟人生的機會，用愛逆轉人生就像他的名字豐燦一樣「豐富燦爛」。

(中時新聞網)