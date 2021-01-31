近來流行透過DNA基因檢測了解祖籍、血統，不料該檢測卻意外揭發家庭醜事；一名女子日前使用DNA檢測試劑，取得報告後發現「家屬欄位」竟出現一個陌生名字，顯示是她「同母異父」的妹妹，且該妹妹的生父還是位外國人，讓她相當疑惑，詢問之後才發現原來是媽媽某次與父親吵架，與前男友外遇後意外懷孕的結果。

律師李怡貞在節目《媽媽好神之俗女家務事》分享，先前曾流行做DNA基因檢測，能讓受測者得知祖源、祖先分佈、種族構成比例等，「讓人知道祖宗十八代」，一名男友日前在聖誕節前夕送女友DNA檢測試劑，女友覺得新奇下，採樣即後送至國外檢驗單位，等到報告出來時竟發現報告中的「家屬欄位」多出一個不認識的姓名，對方是她「同母異父」的妹妹，讓她相當疑惑。

女子發現DNA基因檢測報告中有一位同母異父妹妹，才發現媽媽多年前外遇。（圖／翻攝自Youtube頻道《媽媽好神之俗女家務事》）

女子發現DNA基因檢測報告中有一位同母異父妹妹，才發現媽媽多年前外遇。（圖／翻攝自Youtube頻道《媽媽好神之俗女家務事》）

該女友之後致電詢問母親，母親起初不承認此事，直到她說報告中還列出那位妹妹的生父名字，之後母親才坦承某次與父親吵架時，她與前男友發生性關係不慎懷孕，母親也急忙跟她說「這件事情不能讓爸爸知道」，故事讓現場來賓大呼可怕，笑說「千萬不要輕易做基因檢測！」

女子發現DNA基因檢測報告中有一位同母異父妹妹，才發現媽媽多年前外遇。（圖／翻攝自Youtube頻道《媽媽好神之俗女家務事》）

據了解，DNA基因測試起初在美國先流行，許多西方人甚至在買聖誕禮物時會選擇基因測試劑禮盒，參加測試者只需要提供唾液樣本或用棉簽取一點口腔內的細胞樣本，然後寄給測試公司去做化驗就行；美國也曾經發生2兄妹同時做基因檢測，結果卻呈現彼此為「半兄弟姐妹關係」，意即他們為同母異父關係，以外揭發母親出軌。

(中時新聞網)