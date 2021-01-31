隨著巫師本季戰績持續低迷，目前只拿3勝12敗，位居東區墊底位置，也讓本季場均34.7分的巫師當家射手畢爾優異表現看來格外諷刺，外界自然開始謠傳畢爾打算走人或被交易，不過巫師總教練布魯克斯31日強調，巫師絕對沒打算交易畢爾！

「很顯然地，每支球隊都想得到畢爾，但最重要的是，他所效力的球隊最想留住他，」布魯克斯表示，「我們對於交易他毫無興趣，一點興趣都沒有，我想我可能建議巫師總管薛普德遮蔽所有來自其他29隊的電話，我們絕對不會回覆的。」

自從2012年以選秀探花身分加盟巫師，畢爾始終替巫師打球，跟巫師之間的合約還有兩年多，要到明年夏天才有最後1年價值3726萬美元的球員選項合約，所以畢爾就算目前打算走人，也必須透過交易才可成真，問題是他自己也不想。

根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基31日爆料，目前畢爾不會提出交易申請，只想努力率領巫師扭轉當前逆境，問題是從火箭換來的「忍者龜」韋斯布魯克表現低迷，也讓畢爾陷入孤軍奮戰窘境，巫師想要重新振作，韋少勢必趕緊找回應有身手。

(中時 )