台大醫學院魏姓男生與女友的感情生活，遭人PO文Dcard論壇「黑特台大」版，引發網友公審，其中台大陳姓女學生留言指魏男「無套射女友」，女友懷孕後帶去墮胎卻沒好好照顧，又去找其他女友， 遭魏控告誹謗罪，台北地院因陳女認罪懺悔，判處拘役10天，緩刑2年。

檢警調查，2018年，有人在《Dcard》的「黑特台大」PO文「黑特台大3.0發生什麼事了？」，描述台大醫學院魏姓學生與女友私人感情，引起熱議，台大陳姓女生因不滿魏的行為，未經查證，即文章下方轉貼留言。

陳女PO文「當天就去另外一間診所看診拿了RU486，必須分兩次吃。吃了第一劑要（藥）的當天，男方帶著女方出去散心，但女方因為很害怕隔天必須吃第二劑最痛的藥而焦慮。當晚，男方以為女方還想發生性關係，但女方當然生氣的問他為何還要這樣？男方的回應是他以為她也想要，而且竟然還說這是沒有戴套的最後一次了!？」

之後，陳女再貼文「醫學同學無套射女友，懷孕後帶女友墮胎不久後，沒好好照顧虛弱受苦女友，跑去無縫新的熱舞社獸醫系女友」，魏男去年7月結束國考後，查閱Dcard文章，發現陳女文章提告。

(中時 )