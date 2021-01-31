美國女籃WNBA球星克萊拉登(Layshia Clarendon)本周宣布成功移除部分乳房組織，讓胸部扁平，從外表進一步脫離既定的女性形象。「社會上的仇恨、迷思與無知讓我在分享這份喜悅時有些遲疑，我動了上身手術！我感到身體重獲自由，我希望跨性別者明白，我們一直都存在著，沒有人可以否定我們！」

I’m usually not scared to share news publicly but the amount of hate, myths & ignorance actually had me debating sharing this joy. I had Top Surgery! I’m feeling free & euphoric in my body & want Trans people to know and see that we’ve always existed & no one can erase us! 🏳️‍⚧️✊🏽❤️ pic.twitter.com/6ERDPoQGwb — Layshia Clarendon (@Layshiac) January 29, 2021

克萊拉登的老闆蔡崇信發文恭賀，蔡是NBA布魯克林籃網的老闆，同時持有女籃紐約自由隊，克萊拉登現為自由隊後衛。「紐約自由隊的大家庭全力支持克萊拉登與他們的選擇，他們是社會運動的尖兵，象徵我們不該被社會框架所限制，尊重所有人的獨特性。」

生理上克萊拉登是一位女性，打過U19美國女籃，2013年選秀進入WNBA。她過去支持女權與黑人民權，但自我認定是一個非男非女的「非二元者(non-binary)」。一般而言，第三人稱的稱謂必須改為「他們」，自由隊的總教練與球團都是如此稱呼她。不過克萊拉登不介意其他人把她視為女性(只要不是惡意冒犯)，但願意更尊重她的人可以把她視為跨性別或非二元者。

WNBA是女籃，克萊拉登生理上是女性且心理認定也不是男性，沒有人排斥克萊拉登的加入。但是換成一個生理男性想要加入女籃，恐怕會引起很大爭議。克萊拉登希望體壇能夠包容更多跨性別人士，不該只從競賽角度去看。克萊拉登今年29歲，上季場均11.5分、2.7籃板。

(中時新聞網)