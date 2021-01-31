生蠔要多大才算大？一家燒烤店的老闆PO文，他被客人給1星負評，仔細一看內容「生蠔的肉比我睪丸還小是怎樣」，直白對話讓老闆哭笑不得。他強調，生蠔不可能一年四季都肥美，遇上天氣冷，「真的會變小」。

原PO上臉書社團「爆廢公社」表示，他開了一家燒烤店，標榜生蠔吃到飽，但每年冬天，總是會遇到客人抱怨「生蠔好小」。日前甚至有客人怒刷1星負評，嗆生蠔比他的睪丸還小。

原PO解釋，他賣的生蠔都是產地直送，只要遇到寒流，生蠔就會縮水，且腥味較重，「跟產季比起來差異很大，價格也偏貴」。只是很多客人不懂生蠔，以為一年四季都肥美，否則就是不新鮮。

內行網友呼應原PO，「天氣確實會影響大小，就連夏天遇到颱風也會變瘦」、「建議冬天別提供吃到飽，太浪費食物了」。

生蠔雖鮮美，但外殼易帶菌，建議把殼表面加熱殺菌；生食時要注意新鮮度，或擠一些檸檬去腥。醫師建議，生蠔少量吃沒問題，吃太多要注意熱量、膽固醇，有痛風的人更不可輕易嘗試。

(中時新聞網)