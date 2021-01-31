2021嶄新的一年，就該用美好的事物做開端，走在片片櫻花飄落的路上，心情也跟著美麗，除了陽明山、武陵農場，還有哪裡可以賞櫻花？淡水天元宮就是個好選擇，不僅可以賞櫻，還能到天元宮拜拜，順道能去淡水走走，下個賞櫻景點出發！

淡水－無極天元宮

淡水無極天元宮（圖／ReadyGo提供）

每年到了2.3月櫻花綻放的時節，天元宮總會變得非常熱鬧，點點緋紅綴滿宮廟步道，將園區染成粉色的世界，滿山遍野的台灣山櫻花與日本吉野櫻相互輝映，美得令人目不轉睛，總能吸引大量遊客前往。

交通方式

【自行開車】

行駛承德路、大度路至紅樹林接台2線→過淡江大學轉101縣道→即可到達淡水無極天元宮

地址：新北市淡水區水源里北新路三段三十六號

【搭乘大眾運輸】

由淡水捷運站前搭乘淡水客運往北新莊方向之班車，至「天元宮站」即可到達淡水無極天元宮。

周邊景點

淡水紅毛城

有著三百多年歷史的紅毛城，一直是外國旅客來淡水必訪的特色建築之一，大面橘紅色的建築，搭配藍天白雲，拍照起來特別好看，若去賞完櫻花不妨可以來淡水紅毛城走走逛逛~

淡水紅毛城 IG @j___traveler （圖／ReadyGo提供）

金色水岸

金色水岸是由關渡大橋到小漁港的觀光景點，沿著河岸總長達到1.5公里，劃有林蔭步道、親水河岸、水上舞台等設施，吸引民眾駐足此地觀賞夕陽、漫步與垂釣，午後也可在特色咖啡廳中悠閒享受香濃的咖啡，近年單車風氣盛行，也能騎著單車沿著金色水岸，感受淡水河畔的風光明媚。

金色水岸 IG @ligaliu （圖／ReadyGo提供）

真理大學

這是一所由基督教長老教會所辦的學校，古色古香的建築頗有國外書院的氣息，不少電影就為此前來取景像是最廣為人知的不能說的秘密和極樂宿舍，如果你也有看過這兩部電影，走在校園內肯定會有許多共鳴~

真理大學 IG @bilu0350355 （圖／ReadyGo提供）

淡水漁人碼頭

淡水漁人碼頭是新北市府開發的多功能休閒漁港，擁有美輪美奐的浮動碼頭及寬廣的港區公園，另外並有跨越港區專供行人觀景的船形景觀大橋。 碼頭上還設有330多公尺的木棧道，倚靠圍欄迎風欣賞著淡水河口的景致，是一種悠閒的享受，傍晚時分的漁人碼頭更是欣賞夕照的最佳去處之一。

淡水漁人碼頭 @jonathan201001 （圖／ReadyGo提供）

推薦路線：淡水天元宮 –> 淡水紅毛城 –> 淡水老街 –> 真理大學–> 淡水漁人碼頭

緣道觀音廟

一進到大門的菩提大道，就能感受到莊嚴的氛圍，園區內的造景有濃濃的日本味，仿唐的建築多了台灣自己的味道，整體以木頭為主，屋簷採用琉璃瓦，後方有個造景的池塘，池裡還養滿了錦鯉。另一處的千手觀音也大致建設完成，遠看就能感受到雄偉，近看更有叱吒風雲的感覺呢。

緣道觀音廟 @emily56902 （圖／ReadyGo提供）

金山老街

一講到金山老街，肯定會想到位在尾端的那間廣安宮前的鴨肉小吃攤，人氣十足無時無刻都大排長龍，老街各式特色小吃如卜肉、蚵仔酥、芋餅與烤紅心蕃薯等都相當有名，這裡仍保有許多過去繁華歷史所留下的痕跡，走一趟老街能重溫過去的興盛風貌，細細品味古早味的老街光景。

金山老街 IG @je.je104 （圖／ReadyGo提供）

金山老街 IG @meatball348 （圖／ReadyGo提供）

金山財神廟

俗稱的「北金山，南竹山」的北金山指的就是這間財神廟，金山財神廟堪稱北部最純的財神廟，每到過年就吸引不少生意人前去朝聖。

金山財神廟 IG @chen_yuan_jun （圖／ReadyGo提供）

推薦路線：淡水天元宮 –> 緣道觀音廟 –> 金山老街

(本文由 ReadyGo 提供)

(中時新聞網)