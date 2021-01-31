雞排妹昨凌晨痛揭本月29日受邀主持尾牙，主辦公司老闆對她言語騷擾「把低級當有趣」，讓她非常不舒服，但礙於活動不能中斷，導致「沒人來救，可能也沒人能救」，她更曝光過去曾被某大哥級主持人和好形象男歌手肢體騷擾，掀起外界議論，但這番發言卻遭陳沂質疑動機可疑，認為雞排妹是在炒新聞，雞排妹得知被陳沂這樣說後，選擇直接對槓，直言：「我發現我和她眼中的正義，形狀差得很遠」，曝陳沂私下讓人無言的行為。

雞排妹發文曝光自己在活動上被老闆不當騷擾，並透露還曾被綜藝大哥及某男星肢體騷擾，平常就愛評論時事的陳沂，馬上po文發表意見，說雞排妹主持尾牙被性騷擾疑雲動機非常可疑，「合理懷疑的原因是，為什麼被性騷擾卻不能勇敢說出公司名字跟老闆是誰？」，而遭形象良好藝人性騷擾也不敢說，「因為直接指名道姓又沒有證據的情況，會吃上誹謗罪名的」，說雞排妹長久以來打著女性自主形象，「怎麼會到現在才趁機把自己被性騷擾的『委屈』一股腦傾訴呢？」。

雞排妹看到陳沂發文質疑她有錢玩股票、買房子，怎肯接只有10萬的工作？因此懷疑她利用廠商炒作，雞排妹隨即在臉書po文反擊，揭露陳沂私下傻眼言行，表示多年前曾跟陳沂一起喝過咖啡「我和她聊過家庭背景，甚至我爸爸開過什麼公司，她清楚我是一個18歲就離家出走、捨棄優渥環境的人，怎麼會用那些歪理來發文呢？」。

雞排妹爆料，當年陳沂很想紅，因此想簽給她的經紀人，當時聊完，經紀人的先生好心繞路送陳沂回家，當時坐後座的陳沂瞥見儀錶板上的里程數，竟嘻嘻笑笑的說：「哇噻，你平常是在當司機嗎？」，讓坐在旁邊的雞排妹超無言。

雞排妹透露，後來陳沂因做不到一開始承諾的條件，因此沒有簽約，過了一陣子，雞排妹發現「我和她眼中的正義，形狀差得很遠」，因此沒再跟她聯絡，更暗指陳沂這些年的表現也就這樣，「殺不到任何人，因個人價值觀的展現，所以影響力無法擴大，不會再有更多的殺傷力，對所有人都好」。

(中時新聞網)