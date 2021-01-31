新湖分局湖口派出所員警於30日凌晨2時許執行巡邏勤務時，在湖口鄉明賢路見一部自小客車形跡可疑，欲上前攔查時，該車卻加速逃離，員警一路尾隨尋找，在新豐鄉中崙村狹窄的產業道路上，發現該車自撞翻車。

員警發現這名男子神色慌張，研判是心虛落 跑，左前輪在逃逸過程中撞飛不見，右前輪只剩下輪胎，輪框也撞掉了。

員警都將受傷的男子從車內救出，從他的隨身包包內查獲多安非他命4包、海洛因4包、毒品咖啡包2包、海洛因針筒2支及安非他命吸食器1組，全案依毒品危害防制條例移送新竹地方檢察署偵辦。

(中時 )