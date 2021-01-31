各國紛紛投入新冠疫苗的開發，傳出有歐洲大國買下全國人口4倍之多的疫苗，但台灣無法順利訂到國外大廠的疫苗。《TVBS文茜的世界周報》主持人陳文茜表示，所有在歐洲生產的疫苗都被限制無法出口，「台灣休想拿到疫苗！」她並怒批所有提倡應該打台灣疫苗的人，以後都不准打、沒資格打國外疫苗。

陳文茜在節目中表示，台灣向英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）購買疫苗，但是「連歐盟都拿不到，你休想！」由於歐盟已經祭出了禁令，「所有在歐洲生產的疫苗，它不可以出口。」目前全世界都在等待的、只需要施打一劑的Johnson & Johnson疫苗，雖然是美國的製藥公司，但工廠卻在比利時。至於英國首相強生瘋狂下訂3000萬劑，美國總統拜登下訂12億劑。

（圖／文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

前國安會副秘書長楊永明在節目中表示，世界各國早就下訂疫苗，就連新加坡都已經打了10多萬劑，歐盟的疫苗不僅只會讓自己人先打，而且量也不夠。他說：「我也要反問，為什麼不老早在去年的9、10月、11月就做這些動作呢？就去下訂呢？」

（圖／文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

台大副校長湯明哲則表示政府應該要超前部署：「我也不曉得為什麼政府不會先去把所有的疫苗都先把它訂好。是錢不夠呢？還是因為什麼別的原因。我想很大的原因可能也是要台灣第一，我們的疫苗要保護我們的疫苗廠商。」

（圖／文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

陳文茜怒罵前任衛福部長，「這個時刻講本土的人，請這些本土的人，以後國家的疫苗進來，你不准打。我不是指一般老百姓，我是指前任衛福部長。」、「誰在這個時刻提倡要打自己國家疫苗的人，請你以後沒有資格打國外進來的疫苗。因為你用這個方法Block，讓我們的衛福部沒辦法做事。」

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(中時新聞網)