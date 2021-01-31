2018年為國民黨操盤九合一大選，締造有史以來最佳戰績的操盤手—前國民黨副主席兼秘書長曾永權，在卸任離開中央黨部一年後，即將出版從政三十五年的政壇回憶錄。書中披露他是國內唯一兩度擔任總統府秘書長，又兩度擔任中國國民黨秘書長的政壇人士，在中華民國歷史上絕無僅有，也因此贏得了「永遠的秘書長」稱號。

曾永權的回憶錄取名「坦蕩無私」，記錄他從一個佃農出身的「農三代」，一路奮鬥到立法院副院長、總統府秘書長的過程。從政三十五年來，他堅信「誠信」是做人的基本原則，因此，從政之路盡忠職守、無私奉獻，更是政壇上少見沒有夙敵的重量級政治人物。他很驕傲地說，回憶錄全書不以「爆料秘辛」為目的，通篇沒有一句批評別人的話語，只有忠實記錄從政軌跡，希望能將一些經驗、實事留傳後代，達到勉勵鄉里後輩的目的。

曾永權在自序裡強調，他在立法院二十年，雖然朝野攻防激烈、暗潮洶湧，但他卻始終感覺充實坦蕩，因為他深信凡事皆可溝通，只要堅守基本原則，按照「對黨以忠、待人以誠、沒有私心」的原則做事，必然能夠順利解決一切問題。這三句話也是他從政以來的座右銘。

回憶錄特別邀請國民黨四大主席：連戰、馬英九、吳伯雄、吳敦義來撰寫推薦序，份量之重國內罕有。書中細數曾永權在政治上的貢獻，像是主導通過國人最感驕傲的《全民健康保險法》和開創世界先河的《罕見疾病防治及藥物法》、親身參與兩岸交流最關鍵的三次歷史性會晤，包括「連胡會」、「吳胡會」和「馬習會」，兩岸之間所有參與交流的人士當中，沒有人可以像他一樣，全程參與這三場歷史性會晤，足見他在兩岸交流之中所扮演的角色之重。

曾永權,國民黨,立法院

(中時 )