美國麻薩諸塞州普利茅斯一名媽媽貝里(Priscilla Bailey)，花了.2.99美元（約新台幣86元）在二手商店，買了一個精美的玻璃「心形吊墜」要送給女兒，沒想到女兒看了一眼驚覺不對勁，連碰都不敢碰，原來這個漂亮吊墜竟是個「骨灰甕」。

據《CBSN》報導，兒女都已長大成人的貝里，某天在當地的一家二手貨商店，看到一枚漂亮的心形掛飾，這枚藍色愛心吊墜心尖與心頭，都雕刻著美麗的銀色花紋，因為有些年頭了，所以花紋縫隙部位，銀質被氧化成黑色，卻顯得花紋清晰，很有質感，貝里看了非常心動。

女子希望能找到骨灰甕主人的親人，想聽背後的美麗故事。（圖／翻攝自CBSN畫面截圖）

由於這個美麗吊墜飾品只要2.99美元，貝里毫不猶豫買下來，認為從事業餘玻璃藝術行業的女兒凱特（Kat Bartlett）一定會喜歡。

可是凱特一眼看到媽媽拿給她這個心形吊墜，立即驚覺不對勁，然後告訴媽媽說：「這像是一個裝骨灰的甕」，貝里聽後受到驚嚇，接著凱特認真研究這個吊墜，在燈光照射下，清楚看到這個吊墜裡面有骨灰一樣的粉末狀物體，確定這個心形吊墜就是骨灰甕。

凱特激動的說：「如此漂亮的掛墜，一定藏著一個故事」。為了讓這枚骨灰甕找到主人，凱特便在社交媒體上發布照片，請大家協尋，讓這個骨灰甕可以早日回家。她說：「很希望看到這枚心形掛飾骨灰甕找到主人，也希望可以聽到這位主人，告訴她骨灰主人生前的美麗故事」。

(中時新聞網)