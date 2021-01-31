台藝大聽障生康宇瑄參與全國身心障礙者文藝獎「文薈獎」的獲獎作品「微笑」。（教育部提供／林志成台北傳真）

台藝大視覺傳達設計系學生康宇瑄，因先天性遺傳的前庭導水管擴大症導致聽覺障礙，6歲時開人工電子耳，配戴人工電子耳及助聽器。不過，她從小就展現創作天賦，除獲獎無數外，更貢獻自己的專長為聽障團體書籍繪製插畫。

教育部從2019年起起第一次舉辦跨障礙類別的藝術夏令營活動，加入一般生共同參與，透過適應性藝術體驗活動引領學生自我探索，並增進學生人際互動關係。

康宇瑄連續兩屆參加大專校院身心障礙學生藝術夏令營，營隊指導教授讚許她的作品題材極具開創性，處處可見其細膩深刻的用心，高度展現她運筆技巧和線條流線的能力，作品裡的貓、狗和小鳥紋飾繁複繽紛，表現出被注目、被傾聽的溝通渴望。

康宇瑄從國小階段開始在普通班與一般聽人同學相處學習，另外在非正規的學習方面，也積極參加學校外的課程，例如桌球、游泳、鋼琴之類的課程，並主動參加各種團體舉辦的寒暑期營隊，例如小琉球淨灘、單車環島小琉球、綠島街訪、協助育幼院彩繪牆壁，藉由與人群的接觸，除了練習口說，更提升了在團體中應對進退的社交能力。

由於聽損關係，聽障者對外在環境感知較低，所以容易造成危險，也常因為他人不知道聽損的狀況，衍生溝通上的誤會。然而正面思考的康宇瑄，反而認為聽損的優點除了可以不受外在環境干擾安靜入眠，更可以成為「交友的過濾篩網」，透過這層特別的過篩機制，讓過篩後的人都成為她可以真誠相待且相互理解的同儕。

康宇瑄積極參與各種活動累積經驗、突破自我，展現個人的獨特之處，實踐身心障礙者權利公約（CRPD）與融合教育的精神，適性適才的發展，未來將持續藝術創作爭取更多的展出機會，聽損的不「異」樣沒有限制她的成長，反而使她的人生更加豐富，更加精彩。

(中時 )