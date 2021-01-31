51歲資深女星梁佑南和丈夫方明達結婚27年，育有2子1女，幸福的家庭頗令人稱羨。不過，梁佑南近日上節目《命運好好玩》爆料老公不僅愛碎念還很小氣，連主持人何篤霖都受不了，大呼：「我好想離婚！」

每年氣溫都節節升高，丈夫卻因節儉捨不得開冷氣，只有6月1日之後室內溫度達30度以上，才可以在睡覺期間吹2個小時，梁佑南常因此熱到背都在流汗；雖然在家工作時老公允許開冷氣，但會限定額度，白天吹到一定時間，睡覺就不能再開冷氣，除此之外，丈夫還時不時查看電表觀察數字變化，看妻小有沒有趁他不在家偷吹，或是直接把家中冷氣總電源關閉。

梁佑南回憶剛生下龍鳳胎時，家中還沒有買冷氣，孩子們熱到全身起疹子，乾姐姐於心不忍送了一台冷氣，想不到老公臉馬上垮下來，對梁佑南說：「冷氣我們不是買不起，問題是你這樣吹我們吹不起！」後來考量女兒會起熱疹才讓步。

再來，老公又非常嘮叨，某次全家半夜開車到台東，忽然遇到違規超車的車輛，老公馬上按喇叭警惕，坐在副駕駛睡覺的梁佑南被此舉嚇醒，但也沒多說又繼續打瞌睡，哪知丈夫對後座的孩子說：「你們看你媽被嚇到這樣還可以繼續睡！」梁佑南立刻張開眼回嘴：「不然呢？難不成我要說什麼？」想不到丈夫開啟連珠炮模式，不停碎念：「如果是你開就完蛋了」、「像剛剛那種情況你會怎麼處理」等，念到梁佑南都快煩死；另外，只要梁佑南開車，老公也會一直指導要怎麼駕駛，種種事跡一口氣全爆出，令何篤霖聽了都崩潰：「我好想離婚！」不禁詢問到底看上丈夫哪點才嫁？梁佑南則說婚前老公很孝順、不亂花錢又長得帥，不知道居然如此「節儉」。

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(中時新聞網)