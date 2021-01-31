為了拚「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投連署，國民黨革實院長羅智強與國際部副主任何志勇花了2週「縱騎台灣」，昨（30）日完成最後一哩路，兩人背著蒐集到的連署書到黨中央遞交成果。羅智強今在臉書分享「完成第三次環島」心得，並強調，當一個在野者，只要全力以赴、為所當為，也可以是一個光榮的在野者。

羅智強2018年當選台北市議員時，環島街講謝票，去年8月為了公投綁大選的第一階段連署，騎Gogoro走了台灣一圈，完成第二次環島。這次為了反萊豬和公投綁大選公投的第二階段連署，從台北騎鐵馬到高雄，再開車走東部，昨回到台北，完成了第三次環島，而兩項連署也已突破37萬份。

為了拚反萊豬、還我公投雙公投連署，國民黨革實院長羅智強與國際部副主任何志勇花了2週「縱騎台灣」，30日上午背著蒐集到的連署書，騎完最後一哩路到黨中央遞交成果。（趙婉淳攝）

羅智強在臉書分享，昨遇到一位黨內前輩，謝謝他提議發起這二項公投，更親力親為的走遍台灣拚公投連署，伸張並延續了反萊豬的民氣，也大大提振了國民黨的士氣。

「在野黨有在野黨的本分使命，不需要垂頭喪氣」。羅智強表示，對一個在野者來說，就是要當制衡權力、伸張民意的忠誠反對者，抱怨媒體已被執政者收編是沒有用的，沒有發聲管道，就自建發聲管道，要有志氣創造自媒體，更要有勇氣走進街頭巷尾宣揚信念。

對此，網友佩服羅智強的毅力，大讚「真男人」「坐而言，不如起而行的最佳表率」，希望國民黨內能有更多像他這樣這樣的人。另也有不少人提醒他要先休息、保重身體。

(中時新聞網)