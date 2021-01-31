國內昨天再爆出4例本土確診，其中一例案908是平鎮某醫院門診的陪病家屬，1月23日陪家人看門診期間被案889傳染，成了桃園第二家院內感染醫院，社區拉警報！中央流行疫情指揮中心將於今天下午2點召開記者會，由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜，《中時新聞網》提供直播。

桃園再爆第二家院內感染，急診科醫師謝宗學就呼籲公布第二家醫院名字，戰線確定擴大，公布醫院名字才能真正遏止謠言，從昨天公布確診後到現在，大家不停在猜測到底是平鎮哪間醫院，同時案908全程戴口罩也被感染，接觸傳染的風險很高，讓大眾很緊張，社區再拉警報。

指揮中心提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時新聞網)