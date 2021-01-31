染疫男子（案908）因陪母親至平鎮某醫院就醫，在候診間短時間接觸案889，於昨日確診，中央疫情指揮中心也定調此為第2起院內感染，引發外界猜測。該醫院急診室外上午僅有零星採檢民眾，面對路人猜測是否為該院，周邊店家都苦笑說「被問怕了」，但自家都有做好防護，只擔心曾被確診者造訪，憂消費者信心難以挽回。

今早天氣暖和宜人，但平時就醫人潮眾多的該醫院卻門可羅雀，戶外採檢區空蕩蕩，僅有零星民眾等候採檢，院內門診也正常運作。有民眾是在居家隔離期間，但因家中有事，向衛生局申請外出，因此必須配合安排採檢，拿到陰性報告後，才能有一天2小時的外出時間，但行程必須先行上報。

住在周邊的居民說，住在該醫院旁邊真的「怕怕的」，前些時間陪病時也特別做好防護，儘量不接觸扶手和物品，能感覺到院內有股緊張氣氛，防疫嚴謹度「確實有升高」。

不止醫院人潮稀少，周邊美食街也少了許多顧客，販賣早午餐的店家說，店內都有做好基本措施，且客人大多點外送、外帶，「目前生意還安啦」，也透露大多數店家是擔心「確診足跡」，怕屆時要被迫停業。

(中時 )