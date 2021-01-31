知名鹽酥雞「台灣第一家」第二代負責人陳星佑，被控將非供食用的碳酸鎂摻入胡椒粉、椒鹽粉等產品中出售，違反《食品安全衛生管理法》，遭判刑2年6月定讞，入獄服刑。矯正署日前核准他假釋，近日可出監。

號稱台灣鹽酥雞創辦人陳廷智，是官方認證的鹽酥雞發明者，他早年靠擺攤賣炸雞暴紅，開設「台灣第一家」公司專賣調味料，下游廠商只要購買其調味料，就可掛「台灣第一家鹽酥雞」招牌，兒子陳星佑接手後擔任公司總經理。

但陳星佑被控從2013年起以低價購買非食品用的碳酸鎂，指示不知情的員工加入椒鹽粉及胡椒粉等16項食品後，販賣給不知情的下游廠商，2015年新聞媒體大幅報導胡椒粉加工業碳酸鎂後，才改購買食品用的碳酸鎂使用。

歷審認為，陳星佑為求順利銷售獲利，販賣添加工業用碳酸鎂的胡椒粉等產品，犯罪時間近2年，且總銷售額高達1億1595萬5096元，犯後沒有悔意，依違反《食安法》判刑2年6月，最高法院2019年8月駁回上訴，全案定讞。

(中時 )