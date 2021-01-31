浤圃建設左營區危老案「星潮Style」，基地位於漢神巨蛋商圈，社區108戶目前已售9成以上，最後戶數預計將於今年首季銷售完畢。（柯宗緯翻攝）

浤圃建設2020年全球籠罩在新冠肺炎疫情下，房屋銷售穩健成長，總計年度業績入帳26億元。展望新年目標，今、明年預計推案總銷近百億元。另外，近年來積極佈局都更及危老市場，如漢神商圈「土銀大樓」都更案，歷經多年卡關，預計2022年下半年推出總銷21億元首購及首換型產品。

2020銷售狀況，浤圃建設總經理蘇姿菁指出，包含位於仁武區大灣國中旁，校園景觀宅「星湖Life」已全棟完銷順利交屋。三民區三民國小首排校園景觀宅「星帝標」，為公司成立以來首棟超高制震大樓，社區100戶目前已銷售99％，已開始交屋入帳。

蘇姿菁提到，左營區危老案「星潮Style」，基地位於漢神巨蛋商圈，社區108戶目前已售9成以上，最後戶數預計將於今年首季銷售完畢。另個案「浤圃星捷座」共184戶，緊鄰國立高雄科技大學海科校區旁，規劃楠梓少見捷運校園景觀住宅，於預售僅公開半年時間全完銷。

浤圃建設也看好更及危老市場，蘇姿菁指出，目前高雄屋齡超過30年以上老屋已高達54.7萬戶，佔整體高雄房屋達51％，近年積極整合老屋，並於各蛋黃區推出優質建案。如位於前金區五福路漢神商圈「土銀大樓」都更案，在經歷多次與地主土地銀行、王姓自然人等溝通協調，已於去年12月經高市都發局審議通過。

她表示，該基地未來將興建地上29樓超高住宅，為回饋市民，將土地做最有效規劃，區段屬亞洲新灣區核心且鄰近漢神百貨與大立精品的五福都更案，規劃26~43坪2~4房首購及首換型產品，單案總銷21億元，預計2022年下半年推出。

另外，今年浤圃建設已確定推出成屋案星時代以及大樓預售案，包含區段屬仁武澄德重劃區，京吉二路15樓大樓，社區共162戶，坪數規劃24~42坪住宅，屬首購及首換型住宅將於下半年公開銷售。

而基地位於鳳山區鳳學路，鄰近天天公園鳳翔段大樓案，建案鄰近捷運大寮站，坪數24~40坪亦為2021年下半年公開。而2021年預計推出左營華夏路危老案、前金五福都更案及仁武區八卦段永新二街案等，預計總推案金額90億元，另在高雄精華區多場危老案整合中，並洽談多筆土地，若順利整合完成，推案將可達百億元以上目標。

(中時 )