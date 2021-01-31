看來「大鬍子」哈登已被籃網隊友厄文傳染了！哈登31日突然在自己IG上面貼出一張自己穿便服看手機走進球場照片，更寫上，「他們的預期隨著敘述改變而變！」如此深奧的言論，擺明就給外界摸不著頭緒的感覺，就跟厄文如出一轍！

因為厄文也曾在推特與IG上面，發布一連串讓人摸不著頭緒的文字或圖片，然後就搞「失蹤」、拒絕媒體採訪等鬧劇，如今換成哈登突然發布這種文字跟照片不太相符的社群動態，也讓球迷不禁懷疑他是想要回應「俠客」歐尼爾批評。

歐尼爾先前公開批評哈登被火箭寵壞了，給了他一切需求，卻沒打出任何成績，假如跳槽籃網還沒奪冠，就算空前的失敗，也讓哈登回擊那些退役球星只會發表負面評論，同時哈登更用場上優異表現回應，前役摘下加盟籃網第3次大三元。

不過哈登如今也陷入傷痛危機，籃網官方宣布哈登左大腿出現挫傷，明天出戰前隊友「忍者龜」韋斯布魯克領軍的巫師比賽，恐怕不會上場，幸好這種大腿傷勢只算輕微，就算哈登明天沒打，也無須缺席太久時間，籃網三巨頭終有合體一天。

(中時 )