日本東京上月27日發生一起藏屍事件，一名清潔工在公寓打掃時，驚見一具腐屍，經警方追查，查出一名48歲女子吉野由美，將死去母親的遺體藏在冰箱裡，日前因為付不起房租被迫搬遷，直到清潔工打掃，這起藏屍案才曝光。事件發後，當地警方已將吉野由美逮捕，初判研判其母至少已死亡10年，全案仍在調桿中。

綜合日本媒體報導，這起藏屍事發生在東京葛飾區，一名清潔工27日在打掃一間公寓房間時，發現冰箱中藏了一具腐爛遺體，嚇得立刻打電話報警，葛飾鎖定警方前房客吉野由美嫌疑重大，立即將人逮捕偵辦，她也坦承冰箱裡的遺體是她母親，而且是她將死去的母親藏放在冰箱裡。

吉野由美向警方供稱，母親60多歲時死亡，由於公寓是以母親的名字承租，她害怕母親過逝後會被迫搬家，就上網買了一個冰箱，然後把母親的遺體藏在裡面冰起來，好隱瞞母親的死訊，但今年一月因為積欠房租被迫搬遷，清潔工打掃時意外發現冰箱裡有腐屍，這起藏屍案才曝光。

警方根據吉野由美的證詞及遺體狀況判斷，其母至少已死亡10年，確切時間及死亡原因仍待進一步釐清。吉野由美訊後被依涉嫌遺棄及藏匿遺體罪嫌移送法辦。

(中時新聞網)