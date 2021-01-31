「避桃令」和「標籤化」頻傳，因桃醫病患已在雲端註記，桃園市長鄭文燦今在防疫會議下令，診所跟醫院不得拒診，若有拒診的情形，會按照《醫療法》處分，涉及轉診一定要知會衛生局，貫徹正向防疫，希望基於醫生的倫理，要把病人的權利放在心上，把生命跟健康當作最重要的價值。

近日傳出一名桃園民眾到苗栗診所看診卻遭對方以「不收桃園來的」為由拒診，另有桃園幼童欲到南部診所打疫苗也遭拒。

鄭文燦表示，桃醫專案有擴大醫事人員津貼跟醫療機構的獎勵，其他診所或醫院有收治桃醫專案或自主健康管理民眾，會加50％獎勵金，會給醫事人員、社工人員、行政人員、清潔人員獎勵金，其他醫療院所也有透過津貼更大鼓勵。

「有獎勵、也有要求！」鄭文燦說，如有診所或醫院，對於桃醫病人拒診，必須按照《醫療法》處分，「絕對不得拒診！」，直言醫師守則應把病人的權益放在心上、把生命跟健康當最高價值，不因來自桃醫或被註記自我健康管理而被拒診，再三重申拒診必須要依照醫療法懲處，若有涉及轉診，要通知衛生局，讓衛生局了解是基於必要性考慮才轉診，「不能每個病人來都要立刻轉診！」

鄭文燦認為，應將病患適當留在診所或醫院，讓病人獲得該有的醫療權益保障，強調疫情關鍵時刻更要正向防疫、協同合作，避免把桃醫病人或自主健康管理民眾「標籤化」，點名過去有注射疫苗被拒絕、桃醫工作的家人被貼標籤等，都是沒有必要的。

鄭文燦希望大家偕同一致，發揮醫事人員尊重生命、保護健康的最高價值，他也指示居家檢疫服務中心、新聞處要多宣導，提醒自主健康管理者禁止參加群聚活動、親友社團聚餐，在家也要公筷母匙，更好是分餐分食，避免飛沫傳染。

(中時 )