費城費城人隊加快腳步，繼與鐵捕瑞爾穆托 （J.T. Realmuto）續約5年，將花費1.155億美元之後，今（31）日大聯盟官網又報導該隊已與當家游擊手「迪迪」桂格瑞斯（Didi Gregorius）達成協議，簽下2年2800萬美元合約，只等體檢通過即可生效。

對費城人隊而言，瑞爾穆托和桂格瑞斯是先發打線中的重要火力來源，第4、5棒人選，必須設法留下。去年桂格瑞斯在縮水球季出賽60場全勤，繳出打擊率2成84、全壘打10支、打點40分的成績單，打擊火力不錯，有他和瑞爾穆托加持，費城人的得分在大聯盟各隊中排名第5。但順利簽下2人後，費城人的團隊薪資已逼近2億美元大關。

費城人原本只想給桂格瑞斯1年合約，但自由市場中的知名游擊手紛紛被其他球隊簽走，例如前運動家隊西曼（Marcus Semien）以1年1800萬美元加盟藍鳥隊，前天使隊的西蒙斯（Andrelton Simmons）去雙城隊、價碼1050萬美元，金鶯隊與蓋爾維斯（ Freddy Galvis）續約1年、1500萬美元。使得費城人必須同意桂格瑞斯的2年合約，雙方這才續約成功。

桂格瑞斯2012年在紅人隊升上大聯盟，後來轉戰響尾蛇隊2年，2015年再轉到洋基隊，一共待了5年，整體表現相當不錯，去年被費城人隊簽下。9個球季的平均打擊率是2成65，共有120支全壘打、457分打點，下個月將滿31歲。

(中時 )