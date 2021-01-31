桃園醫院群聚感染，有護理師1家7口6確診，其中婆婆確診當日即身亡，已按規定在昨日火化，桃園市長鄭文燦不諱言，護理師壓力值爆表、心情非常沉重，已指示相關局處陪同，讓護理師一家人度過辛苦艱困的時期。

有桃醫護理師（案863）染疫後，返家傳染給丈夫（案864）、2女兒（案865、909）和公婆（案910、907），其中高齡80餘歲的婆婆因有多項慢性病史，確診當天即死亡。民政局長陳靜航在防疫會議報告，護理師婆婆染疫身亡後，依《傳染病防治法》規定，遺體要在24小時內火化，昨已完成火化，民政局已協助骨灰暫存與設置亡者靈位。

鄭文燦說，護理師婆婆不幸病故，除了火化跟相關事宜之外，已指示衛生局、民政局以及社會局成立聯合關懷小組，協助包括居家消毒跟後續照顧，希望幫助護理師一家人能夠度過非常辛苦、困難的時期。

鄭文燦提到，護理師1家7口有6人確診，婆婆去世後，另外確診的5人仍需要照顧，家庭失去支持，因此一定要給他們最大的關懷，會請專案小組包括社工員去瞭解他們的需求，也會請衛生局提供必要的心理諮商，「她（護理師）的壓力值爆表、心情也非常的低沉！」，所以我們要給他們更大的支持。

衛生局長王文彥表示，護理師共有1家7口同住，目前6人染疫之外，護理師的大姑、也就是護理師丈夫的姐姐，因照顧護理師母親也同住，目前採檢是陰性，但仍特別移到醫院觀察，強調昨確診的護理師女兒和公婆3人，早在14日確診即匡列為居家隔離者，因此沒有足跡問題。

(中時 )