高雄市罷免市議員黃捷公辦電視罷免說明會昨（30）日登場，罷免案法定領銜人劉辰芳抱病現身，但途中因身體不適下台後嘔吐，提早離場。因本身罹癌經歷化療、電療病痛折磨，劉辰芳不願孩子也受病痛之苦、吃毒豬肉，表述時哽咽落淚，竟被親綠粉絲專頁拿來惡意製圖，讓網友忍不住痛批「垃圾側翼」「沒人性的1450」。

劉辰芳表述時哽咽落淚，表示自己是育有一對子女的罹癌單親媽媽，堅持反對瘦肉精，但黃捷卻在高雄市議會表決瘦肉精零檢出時落跑。一如10多年前支持民進黨反對毒萊牛一樣，劉辰芳不要孩子吃到毒豬肉，不要毒豬肉毒害家人的健康，自己因罹癌經歷過6次化療、30次電療，不要孩子的未來也遭受病痛折磨。

沒想到，劉辰芳一番肺腑之言，竟被臉書粉專「打馬悍將粉絲團」當成攻擊素材。該粉專羅列黃捷在說明會中說的內容，包括連續三個會期獲得問政優質議員、質詢率100%、替市民爭取各項權益等政績，但在劉辰芳一欄，則寫下「哭說罷免黃捷，因為我不要吃毒豬肉，然後就提早離開了」。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」將黃捷、劉辰芳在說明會所說的內容，做成比較圖。（圖／摘自打馬悍將粉絲團臉書）

該粉專PO文指出，「這樣也行喔？可以有好一點的理由嗎？你們真的知道自己，是為什麼而罷免嗎？」並引用網友回覆，不要吃毒豬肉，「這到底關黃捷什麼事？」

此舉讓另一臉書粉專「比特王」氣憤表示，罷捷團體的領銜人劉辰芳、一個經歷化療電療的癌症患者，強忍著身體不適參加電視說明會，勉強說了6分鐘，身體還是撐不住，無法全程說完，看到側翼做的那些垃圾圖真的很憤怒，痛批「垃圾側翼」，連癌症患者都不放過。

對此，網友指出，已經有風聲說領銜人落跑，看到一些人留言還開她生病的玩笑，覺得很可怕，「沒人性的1450，拿錢辦事」「如果我是高雄人，我也會出來罷免票」「敬佩劉辰芳，罷免爛黃捷」。

(中時新聞網)