「永遠的小倩」王祖賢37年前出道，2004年後息影定居溫哥華，今(31日)是她54歲生日，凌晨她在網上貼出近照，希望疫情早日過去，有粉絲為她慶生曬出替女神做的蛋糕，引來王祖賢本人回應：「往後就一直是它不要在（再）做了～太辛苦啦」，貼心關懷粉絲的字句，流露出她真實性情。

王祖賢15歲時拍攝一支球鞋廣告，之後被星探挖掘出道，1987年演出電影《倩女幽魂》，轟動全亞洲，也奠定她最上鏡女主角的地位，人美的她過去和齊秦幾度分分合合，最後無疾而終，1993年她和有婦之夫林建岳傳緋聞，引來不少八卦，兩人分手後，2004年王祖賢拍完電影《美麗上海》，宣布息影。

王祖賢今凌晨分享少女味近照。（圖／翻攝自百度王祖賢吧）

王祖賢信仰虔誠，之後皈依佛門，法名「行覺」，2016年王祖賢父親王耀煌病逝，她現身父親告別式，久違回到螢光幕前，她先是感謝外界關心，並表示：「這些年雖然我不在娛樂圈，然後很感謝所有的媒體，還有愛護我的朋友，不曾忘記我，我非常感謝」，也指這幾年有些不實報導，希望愛護她的粉絲不要介意或替她感到委屈、抱不平，「這些我都放下了」。

王祖賢回應網友。（圖／翻攝自百度王祖賢吧）

近年王祖賢常被網友在溫哥華偶遇，而王祖賢自己也會不定期上百度王祖賢吧跟粉絲聊天，分享近況，今天是她54歲生日，她稍早曬戴著帽子的美照，寫下：「為全世界疫情祈福能夠早日平息重回安穩的家」，「有位高僧大德說過生命的關鍵在於一念之間，希望與大家共勉之」，另有網友分享替她做的蛋糕，上面還有她的英文名字「Joey」，王祖賢親自回應：「一定很累吧！～很美～往後就一直是它不要在（再）做了～太辛苦啦！～多念阿彌陀佛～才是最重要的喔！～」。

(中時新聞網)