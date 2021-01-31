34歲大陸女明星楊冪因演出《仙劍奇俠傳三》、《三生三世十里桃花》等成為當地一線巨星，加上漂亮外型和惹火身材，一舉一動都是鎂光燈追逐的焦點。近日她在節目玩遊戲打賭輸了，願賭服輸地將微博大頭貼換成鬼臉照，雖然短短一天就換回原來的照片，仍引起網友熱烈討論，一度登上熱搜。

楊冪日前在節目《王牌對王牌》與來賓玩遊戲打賭，想不到輸了，不過她很有運動家的精神，願意捨棄女神的形象，29日把大頭貼換成一張鬼臉照，只見楊冪綁著雙包子頭，眼角被別人刻意往下扯，模樣變得很幽默，與平常亮麗甜美的外貌形成巨大的反差。

楊冪難得換了大頭貼。（圖／微博@楊冪）

據了解，楊冪出道18年，2009年開通微博後，雖然常常會更新貼文，但大頭貼幾乎都用同一張側臉照，由於當時相機畫素還沒有很清晰，畫質有些模糊，呈現朦朧美，但她一直都習慣這張，很少換過，只有幾次換了不同濾鏡的照片，維持幾天又換回來，所以這張模糊大頭貼被網友稱為「萬年頭像」。

楊冪1天後又換回萬年大頭照。（圖／微博@楊冪）

然而楊冪願賭服輸，粉絲才有機會看到其他張大頭貼，而且還是超級搞怪的照片，雖然快閃1天就換回原本的，還是讓陸網友眼睛一亮，紛紛留言：「太難得了吧」、「終於換了呀，好可愛」、「大冪冪好美」但也有人無情吐槽：「換個頭像也能上熱搜，真是無語」、「太無聊」等。

(中時新聞網)