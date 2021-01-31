◎「甜品中的皇后」

舒芙蕾有「甜品中的皇后」美譽，利用無色無味的蛋白製作，搭配橙酒、香草與巧克力醬，以及不加任何醬料的原味，4種風味一次滿足。在烘烤過程中，舒芙蕾講究表面烤得焦黃，一口可嘗盡上層的酥香，內裡溼潤綿密、滿嘴滑順飄香；每份450元。

◎「諾曼第蘋果塔」

「諾曼第蘋果塔」是源於19世紀的法國常備傳統甜點，巴賽麗廳使用整顆蘋果、肉桂、蘋果白蘭地拌炒，搭配格斯餡，並以千層酥派皮作為基底增添口感，上方的法國依思尼酸奶與蘋果一起食用可導出其香味，奶香混合蘋果的酸甜，口感富層次，既滑順又酥脆；每份300元。

◎「燒仙草舒芙蕾」

台北國賓大飯店的米其林1星餐廳A CUT牛排館，其經典甜點舒芙蕾至今已推出過數十種不同口味，本季精心打造出「燒仙草舒芙蕾」搭佐濃郁的花生冰淇淋，並配上古早味燒仙草不可或缺的鹹花生米，異國甜點在熱氣氤氳中帶著熟悉的香甜滋味；每份400元。

◎「熔岩熱巧克力佐香草冰淇淋」

台北喜來登大飯店比薩屋的「熔岩熱巧克力佐香草冰淇淋」，將手工製的香草冰淇淋放在烘烤到溫熱的巧克力布朗尼蛋糕上，香濃的冰淇淋遇熱融化在微微脆口的布朗尼外皮上，一口咬下內裡溫軟的蛋糕和巧克力熔岩流心，在冬季嘗來幸福感十足；每份320元。

飲酒過量 有礙健康

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(中時新聞網)