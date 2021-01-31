距離除夕(2月11日)不到2個禮拜，但昨日卻傳出國內新冠肺炎4例本土確診。綠委莊瑞雄表示，習俗上國人過年期間都會走春、到廟裡祈福，而屏東車城福安宮、東港東隆宮等大廟，往年也都會舉辦新年祈福活動，但今年因疫情因素，目前正在評估是否要取消。

莊瑞雄指出，依照台灣民俗，每逢過年，民眾都會到廟裡拜拜祈福走春，但現在遇到疫情，最近又有本土確診，目前為止了解，不少大廟都已取消活動，但要不要拜拜是民眾自由，政府不可能去限制，只能呼籲國人保持社交距離、戴口罩、勤洗手。

車城福安宮主委曾寶文受訪表示，往年福安宮除夕會有「拜頭香」活動，今年將視這幾天的疫情發展，再決定是否停辦。而往年初一至初五，每天平均約有萬人至福安宮祈福，但今年有可能因為北部疫情，導致國人往南部跑，而人數比往年更多也說不定，廟方也會嚴格執行量體溫、戴口罩等防疫規範。

(中時 )