日本埼玉縣同處職場已有7人確認感染英國新型冠狀變種病毒，日本政府厚生勞動省研判境內發生首宗變種病毒群聚感染，正調查傳染途徑。專家籲強化監控變種病毒，力阻疫情擴大。

日本放送協會（NHK）報導，與埼玉縣同一處職場相關的3人，昨天確認感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）英國變種病毒株，加上之前同職場已有4人確診，總計該職場相關人等已有7人感染變種病毒。

厚生勞動省表示，埼玉縣昨天共有4人確認感染變種病毒，其中3人是日前感染變種病毒的40多歲男性同職場相關人士；目前已知該職場相關人等已有7人感染變種病毒，厚生勞動省研判境內已發生首宗變種病毒群聚感染，正在調查傳染途徑。

另外，東京都內一名沒有英國旅遊史的50多歲男性，昨天也確認感染變種病毒；這名男性是之前確診感染變種病毒的50多歲女性的密切接觸者。

根據統計，日本目前有15人無英國旅遊史，也沒有跟從英國返日人士有所接觸，卻感染變種病毒。厚生勞動省表示，雖然變種病毒感染並未明顯擴大，但政府會持續進行監控。

日本時事通信社報導，英國、南非及巴西等地相繼傳出變種病毒，而英國變種病毒已穿越日本邊境管控，在日本境內引發社區感染，專家籲政府提出防疫對策。

東京醫科大學教授濱田篤郎說，一旦變種病毒在目前的第3波疫情下開始流行，將會造成醫療崩潰；政府應強化監控變種病毒，一旦發現確診患者就要集中調查接觸者，阻止疫情擴大。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100131

(中央社)