苗栗縣復康巴士交通接送服務，2月3日至2月9日預約時間將增加過年後時段，年後有需要的民眾須提早預約。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

春節將至，避免計程車業者隨意喊價，苗栗縣政府公告2月10日0時至2月16日24時，計程車運價為按表加收3成。另外，苗栗縣復康巴士交通接送服務，因春節期間無法提供電話預約年後時段，社會處表示，2月3日至2月9日將開放預約時間增加過年後時段，年後有需要的民眾須提早預約。

苗栗縣政府考量計程車司機於春節載客辛勞，同時避免隨意加價衍生搭車糾紛，今年春節期間計程車運價調整方式比照去年，2月10日（除夕前1天）0時至2月16日（大年初五）24時共7天，運價為按表加收3成，2月17日0時起恢復苗栗縣原規定收費。

苗栗縣計程車原收費標準，日間運價（6時至23時），起程1250公尺100元、續程每200公尺5元；計時運價時速低於5公里時，每80秒5元。夜間運價（23時至翌晨6時），起程1250公尺120元、續程每200公尺5元；計時運價時速低於5公里時，每80秒5元。

另外，苗栗縣復康巴士春節期間2月10日至2月16日照常提供接送服務，社會處表示，以往電話預約僅開放下1周的時段，但春節期間沒有提供電話預約服務，避免年後有需求的民眾無法預約，社會處表示，2月3日至2月9日開放預約時間將增加過年後的時段，民眾須提早預約。

苗栗縣復康巴士的收費標準，低收入戶者每人每月免費搭乘4次（含縣外1次），一般戶及超出免費趟次之低收入戶者，前往縣內依苗栗縣計程車費率1／3計價，前往縣外則依苗栗縣計程車費率1／2計價。身障服務科表示，復康巴士春節期間不加價，為增加使用率，共乘方式搭乘以半價收費。

苗栗縣復康巴士預約訂車服務時間，為每周一至周五上午8時30分至中午12時止及下午1時30分至5時止，建議民眾善用離峰時段預約訂車，預約專線：037-374785、037-374885（馬仲小客車租賃有限公司）。

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