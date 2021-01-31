桃園醫院群聚感染30日再添4確診，還出現首例死亡案，並擴及另一間醫院，但醫院名稱未公布引惶恐，外界擔憂未來恐再匡列5000人，桃園市長鄭文燦表示，中央不公布有其考量，全是依疫情專業判斷，強調該醫院未達桃醫的狀況，「不能夠叫它桃醫第二！」

桃園醫院11日爆發群聚感染，第一時間醫院名稱宛如「佛地魔」絕口不能提，都以「北部某醫院」稱呼，直到18日衛福部長陳時中在防疫會中脫口說出，才正式對外公布，但已逾1周，且後來還導致匡列5000人的情況，外界擔憂案908陪病時在另一家醫院遭染疫，不公布恐成「桃醫第二」。

鄭文燦對此表示，中央疫情指揮中心不公布醫院的名字有其專業的考量，主要是對疫情的專業判斷，再三強調目前並沒有其他醫院有醫護人員確診的情況。

鄭文燦說，案908是因和案889在另一間醫院診間遇到而確診，市府立即啟動該醫院內部的疫調以及醫院外面的社區足跡，所以第二間醫院匡列的人數從246位再增加130位，桃園的立場是希望能夠擴大居家隔離，也要擴大採檢範圍，確保醫院的安全跟社區的安全，基本原則不變，「這個醫院目前確實還沒有到達桃醫的情況，所以並還不能夠稱之為『桃醫第二』！」

鄭文燦強調，案908本來就在居家隔離匡列的範圍，在1月26號之後就沒有外出紀錄，在1月23日陪病後到26日的足跡，都已做充分的調查，也把活動史清楚地匡列出來，目前已報給中央流行疫情指揮中心。

鄭文燦不諱言，昨新增的4個確診案例，確實帶來防疫的挑戰，也是目前的關鍵時刻，呼籲所有市民能夠冷靜、不要恐慌，醫院的防護等級、社區的防疫等級都會提高，任何可能的破口都會防堵，他一再地提出說防疫要嚴謹、要注重每個環節，任何細節都要仔細討論，「能夠把防護網建立起來，才能夠建立社區的防線！」這段時間沒有任何鬆懈或者疏忽的空間，防疫要嚴謹、防疫要果決、防疫要迅速，基本原則還是要把握。

(中時 )