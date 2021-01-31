一名人妻因為身染重病，與丈夫省吃儉用多年，存錢買下8坪中古套房，作為養病生活的住所，但她控訴看房當天遭房仲業者用話術洗腦，並催促簽約，但事後卻發現該屋是漏水屋，她不斷反應後，先是遭房仲威脅毀約須賠償，接著再遭忽略訊息，最後她在網路爆料此事，卻遭到對方控告妨害名譽，讓她相當崩潰、後悔。

該人妻在臉書「爆怨2公社」發文表示，她因為患重病，與丈夫省吃儉用下買下8坪大的中古小套房，希望能好好養病生活，而家中經濟、貸款全靠丈夫上大夜班支撐；她說看房當天房仲不斷催促簽約，還用話術說百萬裝潢、屋況極好，不料他們簽約之後，驗房卻發現為漏水屋，她急忙反應後拒絕交屋，而房仲則一改態度地說他們毀約須負賠償責任。

一名人妻控告房仲用話術讓她買下漏水房，對方事後的服務態度相當差。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該人妻說，房仲事後不斷用話術誘導他們放棄房子的漏水法律責任，她事後在網路上抗議此事，對方才姿態放軟談和解，沒想到該房後續又出現不少問題，該房仲則開始訊息不讀不回，她將此事再度爆料在網路上，卻遭到對方控告妨礙名譽，導致她憂鬱症加劇，她痛批該房仲「爽賺仲介費，卻沒替消費者把關，還在公開的法律網站上面罵買到漏水屋的受害者是瘋子、神經病。」

許多網友則留言說，「房仲廣告做得多專業、親切誠懇，其實那只是花錢做的形象廣告罷了」、「這房仲太誇張了」、「現在黑心房仲實在多到怕」、「這仲介分明只想趕快賺到傭金，自私自利沒有誠信」、「不能告那業務買賣不實嗎？」「重點是這麼無良、還不負責任憑什麼拿服務費」。

(中時新聞網)