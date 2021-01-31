國師唐綺陽於官方頻道分享2/1-2/7星座運勢，1、2月是諸星連珠的時候，在星期一晚上10點金星就要進入水瓶座，因此要特別注意人際關係的煩惱，可能是家人、朋友，抑或是職場；水星逆行也已經正式開始了！會一路逆行到2/21日，不論好與壞的經歷都有可能會重新被審視，因此要特別當心處理。金牛、巨蟹、獅子、射手在本周的工作運頗佳，戀愛方面的大贏家則是雙子，想脫單就直接告白吧！
重要星象：五星連珠、水星逆行、水逆與太陽漸合相
周一金星進水瓶，形成五星連珠，水瓶感受深刻，易有人際關係的煩惱。水星逆行，橫跨農曆新年期間，注意溝通不良或是過往事件被重新提及，應有自覺妥善處理人際關係。水逆與太陽漸合相，明星及政治人物多紛擾。
【工作注意：金牛、巨蟹、獅子、射手】
金牛：按部就班不要著急，避免出差錯
巨蟹：多點耐心溝通，注意訊息的正確度
獅子：身段柔軟一點，事情能有轉圜餘地
射手：貴人出現，應抓住契機往下追
【桃花注意：雙子、處女、天秤、天蠍】
雙子：心想事成、桃花朵朵開，感覺良好
處女：有機會能翻盤，請多加把握
天秤：想要有桃花，得要改變一下態度
天蠍：桃花機會多，端看自己是否設防
【財運注意：白羊、魔羯】
白羊：應開始理財，以保守方式為佳
魔羯：機會源源不斷，積少成多
【健康注意：水瓶、雙魚】
水瓶：注意交通，當心手腳筋骨損傷
雙魚：維持養生習慣，避免水土不服
(中時新聞網)
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