美國女籃球員杜爾(Asia Durr)去年6月感染新冠肺炎，在23歲就面臨職業生涯危機。「大家都跟我說，妳年輕力壯而且是運動員，COVID傷不到妳。但是它確實傷到我了，我有好幾天都覺得自己快死了，我沒有誇大，我真的感覺自己會死在床上。」杜爾是WNBA的2019年選秀榜眼，加入紐約自由人隊。

杜爾在HBO節目上說：「我的人生從6月8日那天永遠改變。」她的症狀至少有噁心、胃痛、頭痛、神志不清、記憶喪失、疲倦。「我無法呼吸，我會咳血，感覺每秒鐘都有人用長刀戳著我的肺。我睡到半夜兩點就會醒來嘔吐，無法好好休息。平常生病我躺床上就好了，但是這次沒用。」

去年杜爾整季報銷，雖然新冠肺炎已經痊癒，當時的症狀和留下的後遺症都相當嚴重。美國約有數萬人屬於痊癒後的長期患者(post-COVID long haulers)，目前相關知識仍有待研究。

「醫生禁止我打球，任何劇烈運動都不行。我平時面對低潮就是藉著打球來紓壓，現在我連這個都不能做了，甚至連練一下罰球都不行。」杜爾停止鍛鍊之後流失了大量肌肉，體重從68公斤減少到54公斤。「我也會有狀況比較好的日子，可以出門走一走，有時候則是像被車撞到一樣痛苦。我很樂意把這些事說出來，希望大家正視這個疾病的危害。我不會放棄的，我是個戰士，雖然緩慢但我會一點一滴努力重返WNBA。」

(中時新聞網)