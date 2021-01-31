經過多年討論，大陸《排汙許可管理條例》1月29日全文對外公佈，由大陸國務院總理李克強正式簽署國務院令，明定該《條例》從2021年3月1日起施行，這意味未來大陸所有排汙企業都將「持證排汙、按證排汙」。若未取得排汙許可證排放污染物的企業，生態環境部門將採按日連續處罰，責令限制生產、關閉等處罰措施和強制措施。

據第一財經引述該《條例》指出，未取得排汙許可證排放污染物的，由大陸生態環境主管部門責令改正或者限制生產、停產整治，處20萬元（人民幣，下同）以上100萬元以下的罰款；情節嚴重的責令停業、關閉；以欺騙、賄賂等不正當手段申請取得排汙許可證的，由審批部門依法撤銷許可證，處20萬元以上50萬元以下的罰款，3年內不得再次申請許可證。

中國政法大學王燦發教授認為，新條例除規定排汙許可證的「申請與審批」和「汙管理」兩章外，還專設一章「監督檢查」，主要是關於執法程式和執法手段的規定，解決困擾環境執法機構多年的執法手段使用、執法證據認定問題，為今後排汙監管的環境執法提供有力保障。

大陸生態環境部在去年12月例行新聞發佈會上，新聞發言人劉友賓表示，已部署展開全大陸排汙許可清理整頓和發證登記工作，建成統一的排汙許可資訊化平台。

具體數據上，劉友賓表示，已實現固定污染源排汙許可全覆蓋，各省（區、市）已對384.08萬家排汙單位實施摸排核實與分類處置。將其中273.44萬家固定污染源納入排汙許可管理範圍、對33.77萬家核發排汙許可證。對應發證但暫不具備條件的3.15萬家下達排汙限期整改通知書。

另對236.52萬家污染物排放量很小的填報排汙登記表。對其他基本不排汙或暫時不排汙的110.64萬家永久關閉、長期停產、無實體等企事業單位也實施摸排核實並確認標記。

(旺報 )