大陸科技部社會發展科技司司長吳遠彬30日在首屆中國血液學科發展大會上說，目前大陸已經有16個新冠病毒疫苗進入臨床試驗階段，其中7個新冠病毒疫苗進入Ⅲ期臨床試驗階段，1個疫苗已經附條件上市。

據瞭解，2020 年 12 月 30 日，國藥中生北京公司新冠病毒滅活疫苗獲得大陸國家藥監局批准附條件上市，已有資料顯示，保護率為79.34％，實現安全性、有效性、可及性、可負擔性的統一，達到世界衛生組織及國家藥監局相關標準要求。後續，疫苗免疫的持久性和保護效果還需持續觀察。

(旺報 )