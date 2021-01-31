曾與女星、名媛傳緋聞的知名珠寶商「沈記玉飾」少東沈昊諺，因偷拍姜姓女模裸照逼交往遭判刑定讞，又利用家族名號，謊稱協助找買家代銷珠寶，向珠寶同業拿走近2億元珠寶、鑽石及柏金包，到當鋪典當換現金，還送小模上百萬元的鑽戒、鑽表討歡心，高等法院判沈應執行有期徒刑5年8月確定，入監服刑。法務部矯正署已核准沈假釋。

原名沈家民的沈昊諺，他的母親30多年前在香港創立沈記玉飾，後來台開設公司，在國內珠寶業頗富盛名。沈被「蕓賞珠寶」嚴姓老闆娘指控他頂著沈記玉飾少東名號，向同業佯稱能幫忙賣珠寶，她和丈夫前後拿了近2億元的珠寶、鑽石給他後，卻發現凌姓小模戴著她設計的心型鑽戒、鑽石項鍊拍照，才知是沈將百餘萬的鑽戒送給凌女，嚴更發現沈拿部分鑽石、珠寶精品當鋪典當，憤而提告。

高院認為沈昊諺正值青壯，且身為珠寶業界頗富盛名的沈記玉飾少東，不思以正途賺錢花用，憑藉他人認知其身分及家中財力，對外佯稱可代購、代銷高價鑽錶、鑽石、珠寶或欲購買高價名牌包等方式詐財，考量已和部分被害人和解賠償，判5年4月徒刑定讞。高院另以他涉偷拍案，定應執行刑5年8月。

矯正署已核准沈假釋，但蕓賞珠寶另對沈提告求償，高院判沈賠償7259萬多元，案經上訴，最高法院去年7月駁回上訴，全案定讞。因此沈出獄後，恐得面對龐大賠償金。

(中時 )