前三軍總醫院神經科部周邊神經科主任醫師林俊杰勾結，被控勞保黃牛，偽造失能診斷書，協助82人開立不實診斷書供犯罪集團詐領勞保費，總金額高達1900萬元，台北地院去年依詐欺罪，將他判處休職1年與5年10月徒刑，北地院民事庭日前再判他應賠償勞動部勞工保險局35萬餘元，可上訴。

勞保局主張，林俊杰遭張姓勞保黃牛吸收，對3名共犯開立不實失能診斷書，申請勞工保險失能給付，導致勞保局錯誤核付117萬餘元，雖3人已陸續還款，仍有35萬餘元未還，因而向林俊杰求償。

據「自由時報」報導，林俊杰委任律師解釋，林俊杰並未勾串黃姓黃牛及其下線，開具的失能診斷書均為真實，且病患經三軍總醫院神經電生理檢查，檢查結果由院內專科醫師判斷，林絕無可能隻手遮天，主張免賠。

惟北院民事庭認定林俊杰確實依張男要求，製作失能診斷書，並未依據醫學專業及治療經過實際對病患看診，而且失能診斷書載明：醫師必須對病人病情或病歷診察等資料據實載填，林卻未遵守規定，導致勞保局錯誤核發。北院審理後認為，勞保局承辦人員對診療結果是否為真實，無實質審查能力，難認勞保局在本案具實質審查義務，判林俊杰應全額給付勞保局。

監委之前調查林俊杰詐保案發現，犯罪集團媒合的被保險人掛號林俊杰門診，並非治療目的，而是為了開立失能診斷書以請領勞保失能給付；且被保險人不是每次都親自去給林俊杰看診，通常初診及最後一次開立診斷書時會親自到診，期間也會配合林俊杰開立的檢查單接受檢查，但有時會將健保卡交由他人代為持健保卡刷卡領藥，累積就醫紀錄。

監委指出，有些被保險人只有初診時會親自就診，有些被保險人在醫師開立診斷書時，也未親自就診，即使親自到診，林俊杰對被保險人看診時間甚短，且未進行治療，開立的藥品也非慢性病用藥，而是維他命B群、酸痛貼片等。

監委表示說，林俊杰開立診斷書時，勞保黃牛犯罪集團首腦會站在診間內距其很近的位置，與林說診斷書要如何開，林會聽從其意見，填載勞工保險失能診斷書相關欄位，以利被保險人據以請領較高額的勞保失能給付，且診斷書所載的就診次數顯然不實。

(中時新聞網)