高雄在地新創食品峻鼎股份有限公司31日舉辦「捐贈燕巢區小學乳飲品儀式」，由高市府衛生局長黃志中接受捐贈，黃志中表示，感謝峻鼎食品捐贈2萬瓶、市價共約160萬元的優酪乳，提供燕巢6所小學作為學童的營養午餐食材之用。

黃志中期盼，透過在地新創企業對於安心食材的堅持，結合對社區回饋的心意，形成正面能量並持續循環，讓燕巢區的學童們都能可以安心享用在地優質的乳飲品。

峻鼎食品自2017年成立以來，從高雄在地出發，供應全台灣烘焙市場。峻鼎食品董事長林廣成表示，該公司成立至今，已陸續推出發酵奶油、澄清奶油及發酵白脫牛奶等商品，受到市場好評不斷，而峻鼎食品也與燕巢在地農民合作，提供乾淨優質的乳製品摘種牛奶蜜棗，得到許多在地民眾的協助與支持。

峻鼎同時也邀請烘焙業界名師麥田金擔任19號發酵奶油代言人，並於31日儀式上正式公布簽約，透過麥田金的巧手及專業形象，推廣健康食材的多元應用。

(中時 )