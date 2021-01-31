高雄市議員黃捷罷免案投票2月6日登場，對此，資深媒體人尚毅夫表示，國民黨並不看好罷捷結果，因此早就把目標轉向基進黨立委陳柏惟身上，對藍營而言，罷免陳柏惟才是最關鍵的戰役。不過，有黨內人士觀察，在總統蔡英文表示挺黃捷後，局勢已經產生化學變化。

尚毅夫29日在政論節目《新聞面對面》上表示，在罷捷上面，國民黨不會像罷免王浩宇一樣，那麼積極，因為基本上這場罷捷挺韓勢力介入很深，某種程度來看，就是檢驗韓國瑜到底還剩多少實力的指標而已，且黃捷所在的選區，本來就不利於藍營，要通過罷免相當困難，因此國民黨早就把戰場對準陳柏惟。

不管黃捷罷免案最終結果為何，尚毅夫直言，國民黨一定都會罷免陳柏惟，此時，同台的藍營議員徐巧芯馬上說一定會，尚毅夫接著表示，罷免陳柏惟和王浩宇、黃捷的關鍵意義不一樣，首先，陳柏惟是立委，而黃捷和王浩宇的身分僅為市議員；其次，陳柏惟支持萊豬進口，因此罷免陳柏惟成為反萊豬跟挺萊豬的象徵。

《上報》25日亦報導，藍營評估罷捷結果恐不樂觀，為避免罷捷態度轉趨保守，甚至認為操作罷捷應回歸民團主導，借以消退黨政色彩，避免罷捷失敗後被綠營大做文章，重挫罷免萊豬立委，及反萊豬公投聲勢。更有藍營人士認為，要「以捷養萊」吸取罷王、罷捷經驗，將重心放在反萊豬公投和罷免萊委吳思瑤和陳柏惟身上，尤其陳柏惟所在選區的選民結構，及其自身爭議，都讓罷免成案機率提高。

不過，蔡英文20日在中常會表態力挺黃捷後，黨內人士30日接受《中國時報》採訪時表示，蔡此舉已逐漸在地方引起化學效應，有本來不同意罷捷的年輕人，不認同蔡英文以總統之姿，稱要下鄉溝通萊豬，但至今無下文，卻更關心罷捷案，認為蔡英文已失格，改支持罷捷。

(中時新聞網)