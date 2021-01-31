今年過年天氣變數多，天氣達人彭啟明表示，過年期間可能有一波東北風會稍微影響，但目前預測變動較高，有的說是初二、初三會變天，有的預測則還不是很明顯。

彭啟明昨天(30日)在臉書指出，周二(1月2日)東北季風稍增強，北部、東北部氣溫稍微下降，是陰有短暫陣雨的天氣，中南部影響較小，不過這波東北季風很快在周三又減弱，之後一直到除夕(2月10日)前大致都是相當舒適的好天氣，可以趁這時大掃除，或曬洗厚重衣物。

彭啟明說，以目前趨勢來看，過年期間有東北風會稍微進來，但後面預測變動幅度滿高，有的說初二、初三之後天氣有點小變化，有的預測還不是很明顯。

彭啟明說，過年可能有幾天有點東北風，有幾天放晴回溫，天氣是屬於變化型的，但到底大年初幾會變天，要等到過年前幾天，較有把握再跟大家報告，但預計天氣不會太差也沒有寒流，可以稍微放心。

彭啟明表示，過年可能有幾天有點東北風，有幾天放晴回溫，是有變化型的過年。(翻攝自 彭啟明臉書)

(中時新聞網)