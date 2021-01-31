要當一個好校長，也是需要學習。教育部提供客製化客製化的行政諮詢服務模式，協助校長穩定行政及校務經營，目前將各縣市非山非市及一般地區學校均已納入服務範圍，共計100校參與。今年以偏遠地區的初任及轉任校長為優先服務對象，符合資格的校長可踴躍申請。

為精進國中小學校長校務經營與行政管理能力，教育部國教署透過「校長及行政支援」計畫，由學者專家及退休資深校長組成諮詢委員，校長得依學校或自身所需行政議題需求，邀請委員到校諮詢。

這項計畫2017年起起先從偏遠地區學校試辦，2019至2020年持續有更多偏鄉學校獲得協助，目前各縣市非山非市及一般地區學校均已納入服務範圍，共計100校參與。

這項計畫由政大教授湯志民主持，2017年由花蓮縣及嘉義縣偏遠地區國中小學率先參與試辦計畫，2018年再加入新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣及連江縣7個縣市，共60校參與；2019年至2020年，進一步將服務範圍擴展至全國22縣市非山非市及一般地區學校。

教育部國教署表示，諮詢服務以學校行政組織運作、12年國教推行、校園空間規劃、偏鄉議題等學校經營及危機與災害處理等議題為主軸。

花蓮縣溪口國小校長蕭文乾表示，每一所學校都有獨特的狀況，他平時除了閱讀、參加研習增進自己的專業知能外，面對困境只能就教於資深校長、同儕交換經驗，有時仍會陷於判斷與決定的難題中。但此計畫提供校長資源與經費，邀請專家學者到校，不用依靠人情來邀約，讓校長能暢談校務經營各種面向，對校務經營很有幫助。

教育部國教署指出，期待透過諮詢委員到校即時諮詢機制與校長行政增能研習，形塑學校行政運作與校務治理的人力資源支持體系，穩定學校行政工作、校務經營與專業發展。

(中時 )