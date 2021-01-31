苗栗縣警察局大湖分局29日舉辦金融機構防搶演練，不僅強化金融機構防搶意識及員警處置能力，也融入推廣大湖知名農產品「草莓」。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警察局大湖分局29日舉辦金融機構防搶演練。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警察局大湖分局29日舉辦金融機構防搶演練。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警察局大湖分局29日舉辦金融機構防搶演練。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警察局大湖分局29日上午10時舉辦金融機構防搶演練，不僅強化金融機構防搶意識及員警處置能力，也融入推廣大湖知名農產品「草莓」，由警方戴上草莓頭套扮演歹徒，路過遊客看見直呼有趣。

苗栗縣警察局大湖分局為提升金融機構員工自我防衛，與強化員警因應搶案狀況處置能力，結合大湖地區農會新開辦事處，實施金融機構防搶及警方攔截圍捕狀況演練，展現警方全力加強年節金融機構安全維護與打擊犯罪的決心。

大湖警分局指出，金融搶案狀況模擬2名歹徒持槍侵入大湖地區農會新開辦事處，不只搶錢，還要搶草莓，演練過程逼真，最終仍遭警方逮捕。

大湖分局表示，警方除了與金融業者保持聯繫，並時常提醒防搶觀念，加深金融機構行員警覺性及應變能力，藉由狀況模擬演練強化業者警覺性及應變能力，同時也呼籲，詐騙集團常假冒警察、檢察官監管財產行騙，以及「假交友投資真詐財」、「猜猜我是誰」的詐騙手法，希望業者能多關懷提問，減少民眾受騙。

分局長廖志明呼籲民眾接獲可疑詐騙電話，請立即撥打165反詐騙專線查證，行員發現臨櫃民眾不停講電話、神色緊張及提領較大金額等疑似遭詐騙行為，除給予關懷詢問外，並立即通知分局共同遏止詐騙。

2021年加強重要節日金融機構安全維護，民眾提領現金，請撥打110電話，大湖分局會立即派員協助護鈔，保障民眾財產安全。

(中時 )